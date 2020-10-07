Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 7 октября 2020 года

Алексей Навальный Фото: Евгения ГУСЕВА

Состояние здоровья Алексея Навального на 7 октября 2020 года хорошее. Политик занимается с физиотерапевтом в рамках курса реабилитации после выписки из стационара немецкой клиники "Шарите".

Накануне было опубликовано интервью Алексея Навального и его жены. Блогер Юрий Дудь расспросил их о том, как они жили последние полтора месяца. Навальный подробно рассказал свою версию событий, встречу с Ангелой Меркель, описал свое восстановление.

- Врачи, которые меня перевозили, сказали, что кома — это такая штука, что чем дольше ты в ней находишься, тем больше будет последствий. Если бы я еще несколько часов пробыл в Омске, никакие интервью бы сейчас не давал, - сказал среди прочего Навальный.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин посмотрел опубликованное интервью и выразил мнение, что описанные Навальным ощущения не похожи на отравление "Новичком".

- То, что он говорит и описывает очень смахивает на психотропные препараты. Потому что у «Новичка» совсем другая симптоматика и совсем другое действие, - заявил Никулин.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) наконец опубликовала результаты анализов Навального.

- Биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и мочи г-на Навального, имеют сходные структурные характеристики с токсичными химическими веществами. Этот ингибитор холинэстеразы не указан в приложении по химическим веществам к конвенции - говорится в заявлении.

В МИДе же "обратили внимание на вполне предсказуемую оперативность".

- Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством Технического секретариат ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию, - заявили в ведомстве.

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