Госавтоинспекция по Тверской области: следует уменьшить количество съездов на стоянки и АЗС

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По территории Тверской области проходят примерно 500 км федеральных трасс, таких как М-10, М-9 «Балтия». Вдоль этих дорог расположено свыше 900 различных объектов сервиса - АЗС, стоянок, кафе, хостелов, а это практически два сооружения на каждый километр.

«Хотелось бы уменьшить количество съездов к придорожному сервису. А также организовать многофункциональный зону таким образом, чтобы там можно было получить весь комплекс услуг», - прокомментировал сложившуюся ситуацию гость программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда» - исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, полковник полиции Андрей Григорьев.

Например, на трассе М-11, по его словам, находится всего один такой комплекс на протяженности 278 км.

«Этого недостаточно. Водителям тоже это не нравится», - подчеркнул полковник полиции.

Андрей Григорьев добавил, что определять точки соприкосновения транспортной артерии с сервисными зонами нужно с учетом специфики каждого региона, его географического положения. Такие участки нужно оборудовать всем набором функций, которые востребованы или могут быть востребованы.

По словам полковника полиции, очень часто случается так, что из-за нехватки мест для отдыха водители осуществляют стоянку прямо на полосах разгона/торможения, которые являются местами повышенной аварийности.

«Я бы закладывал в проект создания многофункциональных центров оборудование таких переходно-скоростных полос камерами фотовидеофиксации», - подытожил гость программы.