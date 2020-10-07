Число заболевших коронавирусом в России на 7 октября 2020 года составило 11615

Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 11615 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших коронавирусом в России на 7 октября 2020 года за сутки составило 11615 человек.

Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 85 регионах нашей страны зафиксировано 1 237504 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили новых заразившихся с подтвержденным диагнозом во всех регионах. Полностью излечились и выписались из больниц 988576 пациентов, за минувший день выздоровели 6252 россиянина.

Лидерами по числу новых случаев заражения остаются Москва (4082) и Санкт-Петербург (411), Подмосковье (347), Ростовская (252), Нижегородская (204), Архангельская (187), Воронежская (186), Свердловская (176) и Кемеровская (175) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (153), Ставропольский край (151) Ульяновская область (149) и Ямало-Ненецкий автономный округ (149).

Меньше всего новых инфицированных зафиксировано в Чеченской республике – пять человек.

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