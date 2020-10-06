МИД России прокомментировал отчет ОЗХО Фото: Александр ГЛУЗ

В Министерстве иностранных дел России высказались об отчете ОЗХО, который проводит исследование анализов российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, теперь направлен ФРГ.

- Хотели бы напомнить, что все многочисленные запросы Генеральной прокуратуры РФ в адрес Германии, Франции и Швеции, все еще остаются без ответа и якобы все еще рассматриваются, - говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Напомним, ранее в ОЗХО заявили, что вещества, которые были найденные в организме российского блогера и оппозиционера Алексея Навального, не внесены в списки запрещенных препаратов, но следы препарата аналогичны "Новичку".

Алексею Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву. Тогда пилоты посадили самолет в Омске, где его сразу же госпитализировали врачи. По настоянию супруги блогера, Навального доставили в немецкую клинику. Там врачи взяли у него анализы, но результаты так и не представили России, которая неоднократно отправляла запросы.