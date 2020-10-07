Коронавирус в России, последние новости на 7 октября 2020 года: Эпидемиолог рассказала, как долго он будет активен

Главные новости о коронавирусе в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в России, последние новости на 7 октября 2020 года. Вирус COVID-19 будет распространяться в России ещё около двух лет. Такое предположение высказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Тем временем правительство выделило на выплаты борющимся с коронавирусом медикам более 11 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как писал сайт kp.ru, сделать прививку от коронавируса готовы только четверть россиян, остальные предпочитают обойтись без уколов. Заведующий Лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов объяснил, почему такой низкий процент тех, кто поддерживает метод профилактики. Эксперт отметил, что в российском менталитете – настороженно относиться к любым профилактическим мероприятиям.

Кстати, врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в России сказал, что скоро вакцин от коронавируса в стране будет несколько. Он также отметил, что никто никого не заставляет прививаться, вакцинация в нашей стране осуществляется в добровольном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять аргументов в пользу ношения масок против коронавируса от светил науки и медицины

Убедительные данные привели главный инфекционист, главный кардиолог, вирусолог и другие авторитетные эксперты (подробности).