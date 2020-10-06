Умер Эдди Ван Хален – американский рок-музыкант Фото: REUTERS

Во вторник, 6 октября, на 66-м году жизни умер Эдди Ван Хален– американский рок-музыкант голландского происхождения, который считался одним из лучших гитаристов мира. О смерти основателя хард-рок-группы Van Halen на своей странице Twitter сообщил его сын.

«Я не могу поверить, что мне приходится это писать, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален проиграл долгую и трудную борьбу с раком», - написал Ван Хален-младший.

Онкологическое заболевание у музыканта была выявлено около года назад. Врачи диагностировали у него рак горла.

СПРАВКА «КП»

Эдди Ван Хален (полное имя Эдвард Людвиг Ван Хален, Edward Lodewijk van Halen) – американский виртуоз-гитарист, автор песен, конструктор гитар и усилительной аппаратуры голландского происхождения. Родился 26 января 1955 года в голландском городе Неймеген (провинция Гелдерланд) в семье профессионального музыканта. Его отец, саксофонист и кларнетист, дал своему сыну второе имя в честь композитора Людвига ван Бетховена.

Группу Van Halen Эдди вместе со старшим братом Алексом основал в 1972 году в американском Пасадене (штат Калифорния».

Первоначально группа Van Halen называлась Genesis, ее третьим участником был бас-гитарист Марк Стоунен. Музыканты изменили название на Mammoth, когда узнали, что в Англии уже есть группа под названием Genesis, а позже переименовали в Van Halen.

В 2012 году Эдди Ван Халена признали лучшим гитаристом всех времён по версии журнала Guitar World.

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