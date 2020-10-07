Постпред при ОЗХО: Россия не станет оправдываться перед Западом по ситуации с Навальным

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россия не станет оправдываться перед западными странами по ситуации с мнимым «отравлением» блогера Алексея Навального, «несмотря на все сомнительного рода призывы», заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин.

«Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального. Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», - сказал он, выступая на 95-й сессии Исполнительного совета Организации.

Дипломат подчеркнул, что как наоборот: «это в первую очередь Германия должна, наконец, откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи» и представить «все материалы и вещественные доказательства, которые, в трактовке немецкой стороны, доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Александр Шульгин добавил, что «раз немецкие партнеры перенесли этот вопрос на гаагскую площадку и решили задействовать потенциал ОЗХО, у них есть обязательство взаимодействовать с нами в конвенционном поле». Именно такой запрос, по его словам, российская сторона направила в ФРГ и теперь ждет «предметного ответа, а не формальной отписки».

Пока же доказательства «наличия в анализах Навального боевого будто бы отравляющего вещества» не будут получены, Россия будет «считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ОЗХО заявили, что вещества, якобы обнаруженные в организме российского оппозиционера, не внесены в списки запрещенных препаратов, но их характеристики практически аналогичны «Новичку».

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