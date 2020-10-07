Эксперт назвал срок выхода России на второй пик коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две–три недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две–три недели, а потом ситуация стабилизируется и постепенно пойдет на спад, считает главврач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», - такой прогноз эксперт дал в беседе с агентством ТАСС.

По словам Евгения Тимакова, коронавирус полностью никуда не исчезнет, случаи заболеваемости будут регистрироваться еще некоторое время, поскольку его сезонность пока не выявлена.

Инфекционист также сказал, что осенью количество госпитализаций больных с COVID-19 не должно быть больше, чем во время вспышки заболевания весной, однако число случаев выявления инфицированных вырастет, так как делается больше тестов, «диагностика выше».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала предположение, что вирус COVID-19 будет распространяться в России ещё около двух лет.

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