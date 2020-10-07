ФАС назвала предельную цену на российскую вакцину от коронавируса

Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал предельную цену на российскую вакцину от коронавируса. Он сообщил журналистам, что сначала стоимость препарата не будет превышать одну тысячу рублей за одну дозу, а потом со временем прививка подешевеет.

Глава ФАС отметил, что «тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу», поскольку препараты «выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал».

«Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», - пояснил Игорь Артемьев.

При этом он отметил, что цены пока не установлены, но стоить доза российской вакцины против COVID-19 точно будет меньше тысячи рублей, а потом тариф станет «только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель ФАС рассказывал, что стоимость лекарства от коронавируса для россиян будет самой низкой в пределах референтных стран.

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