Колесникова рассказала белорусам, какие товары не стоит покупать

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Перед своим арестом член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова записала видеообращение к согражданам, в котором призвала белорусов не покупать товары государственных предприятий республики. По ее словам, их продукцию не стоит приобретать в магазинах, поскольку производители «поддерживают власть» Белоруссии.

«Отныне мы будем знать, какие товары в магазине стоит покупать, потому что эти товары поддерживают нас, а какие не стоит, потому что их производители поддерживают власть или сами ей являются», - цитирует заявление Колесниковой ТАСС.

Кроме того, представитель оппозиции заявила, что белорусы больше не могут доверять банкам Белоруссии, однако при этом «могут законно распоряжаться своими деньгами и вкладывать в те вещи, в которых уверены».

«Мы точно не пропадем», - добавила она.

Отмечается, что видео было записано в ночь на 8 сентября, а теперь его опубликовали на странице бывшего кандидата на главный государственный пост в Белоруссии Виктора Бабарико в одной из соцсетей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Марию Колесникову задержали в ночь на 8 сентября при попытке незаконно пересечь границу с Украиной вместе с двумя другими членами Координационного совета оппозиции. Позже ей предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Белоруссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Протесты в Белоруссии, последние новости на 7 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 7 октября 2020 года (подробности).