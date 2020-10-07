Умер Кларк Миддлтон – актер, снимавшийся в сериале «Твин Пикс»

Американский актер Кларк Миддлтон боролся за права людей с ограниченными возможностями. Фото: Facebook/Clark Middleton

Накануне, 6 октября, стало известно, что на 64-м году жизни умер Кларк Миддлтон – американский актер, сценарист, продюсер и режиссер, которого российские зрители помнят по ролям в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» и картине Квентина Тарантино «Убить Билла 2», передает издание Variety.

О смерти Кларка Миддлтон сообщила его жена Элисса Миддлтон, уточнив, что ее супруг, который помимо актерской деятельности отдавал все свои силы борьбе за права людей с ограниченными возможностями, скончался в прошлое воскресенье, 4 октября. А причиной смерти, по ее словам, стала неизлечимая болезнь – лихорадка Западного Нила.

«Кларк скончался 4 октября в результате заражения вирусом Западного Нила, от которого нет известного лекарства. У Кларка была прекрасная душа, которая бросала вызов ограничениям и защищала людей с ограниченными возможностями», - рассказала Элисса.

Миддлтон за свою актерскую карьеру снялся в более чем 40 фильмах и сериалах, в том числе в таких известных, как «Твин Пикс», «Убить Билла 2», «Закон и порядок», «Город грехов» и многих других.

СПРАВКА «КП»

Лихорадка Западного Нила – это вирусная инфекция, наиболее значимым источником которой являются перелётные птицы, а переносчиком – комары. От момента укуса до возможного появления симптомов проходит от 3 до 14 дней. Существует три формы этой инфекции – бессимптомная (80% всех случаев заражения), лихорадочная и нейроинвазивная (примерно один случай на 150 заболевших). Последняя – самая тяжелая – проявляется поражением центральной нервной системы в виде менингита, энцефалита или менингоэнцефалита. Смертность составляет от 4 до 29%, причем самая высекая – среди людей старше 60 лет. К группе риска относятся также пациенты с иммунодефицитными состояниями.

Единственным способом защиты считается использование всевозможных брызгалок и мазей от комаров.