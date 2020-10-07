Путин рассказал о «фантастически неожиданных» требованиях к России в 90-е годы

Президент России Владимир Путин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Президент России Владимир Путин рассказал о «фантастически неожиданных» требованиях, которые в 90-е годы выдвинули к нашей стране представители международных финансовых организаций в ответ на просьбу Москвы продлить срок выплаты процентов по кредиту.

Об этом случае глава государства вспомнил на встрече с руководителями фракций Госдумы, когда объяснял необходимость выстраивать независимую политику, чтобы никто не мог «вмешиваться в нашу внутреннюю политику» и диктовать России «свои условия поведения так, как это было в 90-х или в начале 2000-х годов».

Владимир Путин рассказал, как когда он работал председателем правительства международные кредиторы потребовали от Москвы изменить внутриполитический курс. Речь, в частности, шла и о борьбе с бандами террористов на Кавказе.

«Это было фантастически, неожиданно для меня, но это было, я участник этого процесса», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что «поэтому мы должны исходить из того, что мы должны быть сильными и независимыми, или мы вообще не будем никакими».