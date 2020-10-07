Британия пообещала выделить Украине помощь в $6,5 миллиона

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон 7-8 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британия пообещала выделить Украине помощь в размере пяти миллионов фунтов (около 6,5 миллиона долларов), сообщает министерство иностранных дел Соединенного Королевства. Уточняется, что об этом будет объявлено 7-8 октября – во время визита президента Незалежной Владимира Зеленского в Лондон.

В заявлении главы британского МИД Доминика Рааба отмечается, что «стабильность Украины жизненно важна для европейской безопасности», а предоставление этой стране пяти миллионов фунтов – «ясное свидетельство приверженности Великобритании процветанию и безопасности Украины».

Доминик Рааб также объявил, что в ходе запланированного на 7 – 8 октября визита украинского лидера стороны подпишут двусторонние соглашения «о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве».

По мнению британского внешнеполитического ведомства, визит Зеленского в Лондон «еще больше укрепит исторические связи между Великобританией и Украиной», передает ТАСС.