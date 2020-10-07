Трамп разрешил рассекретить все документы по расследованию его «сговора» с Россией и почте Клинтон

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп объявил, что он распорядился рассекретить все документы по расследованию его вымышленного «сговора» с Россией во время предвыборной гонки 2016 года и «почтового скандала» Хиллари Клинтон, которая на посту госсекретаря при предыдущий администрации Барака Обамы отправляла рабочие письма с домашнего компьютера.

Причем, как сообщил глава Белого дома, в этот раз материалы будут опубликованы «без купюр» – то есть, без исключения из текстов секретной информации.

«Я разрешил полностью рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории – обманом, связанным с Россией. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

«И никакого редактирования информации!» - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заразившийся коронавирусом Дональд Трамп сообщил, что он настолько хорошо себя чувствует, что он выписывается из военного госпиталя. В понедельник американский лидер покинул больницу.