Эксперт: Больных коронавирусом в России могут лечить теми же лекарствами, что и Трампа

Больных коронавирусом в России могут лечить теми же препаратами, что и президента США Фото: Иван МАКЕЕВ

Больных коронавирусом россиян через некоторое время могут лечить теми же лекарствами, что и президента США Дональда Трампа, считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она отметила, что часть препаратов, о которых рассказывал лечащий врач главы Белого дома, в России уже есть, а для производства наиболее сложного из перечисленных доктором средства в нашей стране есть технологические возможности.

«Спустя некоторое время после начала лечения было заявлено, что Трампу дали коктейль противовирусных антител. Эти антитела сейчас находятся в США в клинических испытаниях. Производит их компания Regeneron, можно считать, что Трамп стал участником клинических испытаний», - сказала Анча Баранова в интервью РИА Новости.

Она отметила, что компании Regeneron «очень повезло с тем, как вовремя заболел Трамп», и результаты его лечения говорят о том, что «испытанный» на президенте США препарат не только безопасен, но и, «скорее всего, эффективен».

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, чем лечат Трампа. К слову, на днях он сообщил, что настолько хорошо себя чувствует, что решил выписаться из военного госпиталя. В понедельник американский лидер покинул больницу.

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