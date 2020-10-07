Байден опережает Трампа по популярности на 16%

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден Фото: REUTERS

Если бы президентские выборы в Соединенных Штатах прошли сегодня, то кандидат на главный государственный пост от Демократической партии США Джозеф Байден победил бы с перевесом в 16%. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN.

Отдать свои голоса за демократа прямо сейчас готовы более половины опрошенных американцев – 57%, а вот проголосовать за его соперника на предстоящих ноябрьских выборах, действующего главу Белого дома Дональда Трампа собираются 41% респондентов.

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