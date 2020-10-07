У берегов индонезийского острова Бали пропало судно

Береговые службы начали поисково-спасательную операцию Фото: REUTERS

В ночь на среду, 7 октября, стало известно, что недалеко от берегов индонезийского острова Бали пропало судно, на борту которого находилось 12 человек. Судьба людей пока неизвестна, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя спасательных служб штата Бали.

Отмечается, что судно перестало выходить на связь, когда находилось возле берегов острова, береговые службы Индонезии начали поисково-спасательную операцию в районе предполагаемого кораблекрушения. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во вторник, 6 октября, на реке Вуокса в Ленинградской области перевернулась моторная лодка с тремя рыбаками. Двоим мужчинам удалось спастись: они самостоятельно добрались до берега, третьего ищут, он пока считается пропавшим без вести. В поисках принимают участие сотрудники аварийно-спасательного формирования Выборга.