Последние новости на утро 7 октября 2020: Трамп разрешил рассекретить все документы по его «сговору» с Россией

«КП» – о последних новостях на утро 7 октября 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 7 октября 2020 года. Президент США Дональд Трамп объявил, что он распорядился рассекретить все документы по расследованию его вымышленного «сговора» с Россией во время предвыборной гонки 2016 года и «почтового скандала» Хиллари Клинтон, которая на посту госсекретаря при предыдущий администрации Барака Обамы отправляла рабочие письма с домашнего компьютера. Причем, как сообщил глава Белого дома, в этот раз материалы будут опубликованы «без купюр» – то есть, без исключения из текстов секретной информации.

К слову, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что больных коронавирусом россиян через некоторое время могут лечить теми же лекарствами, что и Дональда Трампа, Она отметила, что часть препаратов, о которых рассказывал лечащий врач главы Белого дома, в России уже есть, а для производства наиболее сложного из перечисленных доктором средства в нашей стране есть технологические возможности. Ранее сайт kp.ru рассказывал, чем лечат Трампа, который на днях сообщил, что уже настолько хорошо себя чувствует, что решил выписаться из военного госпиталя. В понедельник американский лидер покинул больницу.

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев назвал предельную цену на российскую вакцину от коронавируса. Он сообщил журналистам, что сначала стоимость препарата не будет превышать одну тысячу рублей за одну дозу, а потом со временем прививка подешевеет.