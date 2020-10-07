Матерей и отцов предложили уравнять в декретных права

Матерей и отцов предложили уравнять в правах на декретный отпуск Фото: Евгения ГУСЕВА

В Госдуме уверены, что необходимо уравнять в правах матерей и отцов. Сегодня женщина, находящаяся в декретном отпуске, может обратиться в центр занятости, чтобы пройти курсы повышения квалификации или освоить новую специальность.

А вот для мужчин такой возможности не предусмотрено, хотя они тоже могут уходить в отпуск по уходу за ребенком.

- Я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, — пояснила «Известиям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Свое обращение депутат уже отправила в Минтруд на рассмотрение. Там письмо получили, но пока не готовы говорить о конкретных мерах. Зато отметили, что число мужчин, которые ушли в декретный отпуск, в России пока не подсчитывается, а вот женщин 1,47 млн. Они активно пользуются возможностью переобучения.

- По состоянию на 1 июля 2020 года в целом по России договора на организацию переобучения и повышения квалификации заключены более чем с 30 тыс. женщин, — отметили в пресс-службе министерства.

Директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС, эксперт по рынку труда Любовь Храпылина уверяет, что число отцов в декрете по стране не более 2 процентов от общего количества ухаживающих за детьми до трех лет.

- Не важно много таких мужчин или мало, их надо поддерживать и облегчить им процесс возвращения на рынок труда. Уход за ребенком — это монотонные однообразные обязанности, профессиональные навыки в таких условиях теряются очень быстро, - заключила эксперт.

Психологи тоже признают важность переобучения во время декрета. За время нахождения дома меняются тенденции на рынке труда, появляются новые технологии, наконец, на рабочее место приходит новый коллектив, в котором человеку из декрета будет сложно прижиться. Возможность освежить знания или сменить профессию в этом случае оказывается весьма кстати, пишет сайт argumenti.ru.