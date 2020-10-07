Синоптик предупредила россиян о "предзимней" погоде, пыльной буре и мокром снеге

Заморозки на этой неделе ожидаются сразу в пяти российских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие дни в Сибири ожидается предзимняя погода, температура снизится и останется на уровне 2-4 градусов ниже нормы, а в Красноярском крае и Хакасии ожидается сильная гололедица, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Она также отметила в беседе с "Российской газетой", что в среду, 7 октября, в Иркутской области ожидается ветер со скорость до 23 метров в секунду, а также мокрый снег.

Мокрый снег с гололедицей также придут на юг Западной Сибири, а с 7 до 9 октября заморозки настанут в Астраханской, Волгоградской, Кировской и Ростовской областях, а также в Удмуртии.