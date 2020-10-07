Врач объяснил, как не пропустить тяжёлое развитие коронавируса даже при отсутствии симптомов

Пульсоксиметр позволит контролировать уровень насыщения крови кислородом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман рассказала, что всем заразившимся коронавирусом следует контролировать уровень насыщения крови кислородом даже при хорошем самочувствии во время заболевания, чтобы не упустить развитие тяжёлого состояния.

Специалист отметила, что гипоксия может проявляться бессимптомно. Для контроля уровня кислорода надо приобрести пульсоксиметр, с помощью которого можно измерить насыщение крови кислородом.

- Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" - когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии - необходимо ехать в больницу, - заявила врач в беседе с РИА Новости.