Степанакерт под обстрелом

К утру обстрелы чуть стихли Фото: Александр КОЦ

Минувшей ночью Степанакерт трясло. Мощные разрывы грохотали с периодичностью раз в час, а в перерывах между ними истошно орала сирена воздушной тревоги. К утру обстрелы чуть стихли и журналисты, облачившись в бронежилеты и каски уже буднично отправились фиксировать новые разрушения.

По пути к месту ударов мы увидели на дороге неразорвавшиеся заряды кассетных боеприпасов и остановились, чтобы сделать несколько кадров. Внезапный сверлящий, как бормашина, звук в небе отбил охоту к фотолюбительству и мы бросились по улице в поисках укрытия. Жужжание беспилотника нарастало с пугающей силой, словно он заходил на атаку. И мы резко нырнули в узкую щель между домами.

Через минуту послышались разрывы в небе от работы карабахской ПВО. Еще через несколько минут город сотрясли новые мощные взрывы. Обстрел города продолжается.

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