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Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 7 октября 2020: В столице выявлено 3 229 новых заражённых

За всё время в Москве выявлено 314 788 случаев заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Москве выявлено 3 229 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявлено 3 229 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за минувшие сутки 7 октября выявлено 3 229 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражённых достигло 314 788 пациентов. Сутками ранее было выявлено 4 082 случаев заражения.

Выздоровели за сутки 1 262 пациента, а всего за время эпидемии московские врачи смогли вылечить 256 362 человека.

За минувшие сутки в Москве от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний скончался 41 пациент. Всего жертвами коронавируса в столице стали 5 442 человека.