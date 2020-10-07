Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 7 октября 2020: В столице выявлено 3 229 новых заражённых

В Москве выявлено 3 229 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве за минувшие сутки 7 октября выявлено 3 229 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражённых достигло 314 788 пациентов. Сутками ранее было выявлено 4 082 случаев заражения.

Выздоровели за сутки 1 262 пациента, а всего за время эпидемии московские врачи смогли вылечить 256 362 человека.

За минувшие сутки в Москве от заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний скончался 41 пациент. Всего жертвами коронавируса в столице стали 5 442 человека.