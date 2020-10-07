Путин впервые прокомментировал события в Карабахе

Владимир Путин назвал события в Нагорном Карабахе трагедией Фото: REUTERS

Президент России впервые прокомментировал события в Нагорном Карабахе, назвав их трагедией.

- Это трагедия. Мы очень переживаем. Потому что и Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах - это территории, на которых проживают не чужие нам люди. Огромное количество граждан России поддерживают дружественные отношения. Люди гибнут с обеих сторон. Призываем к прекращению огня, - заявил Путин в интервью в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".