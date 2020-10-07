Путин о событиях в Кыргызстане: "Надеемся, что всё обойдётся мирно"

Владимир Путин надеется, что внутриполитические процессы в Кыргызстане пройдут мирно Фото: REUTERS

Россия надеется, что все внутриполитические процессы в Кыргызстане пройдут быстро и без потерь, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

- Недавно прошли выборы в парламент, которые признаны всеми состоявшимися. Надеемся, что все обойдется мирно и восстановится демократический процесс. Мы в контакте со всеми сторонами конфликта. И я хочу надеяться, что после нормализации ситуации мы продолжим реализацию наших совместных планов, - отметил президент.