В Росавтодоре рассказали, какие проблемы решит создание многофункциональных зон отдыха

Александр Соколовский в студии радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начальник управления земельно-имущественных отношений Федерального дорожного агенства Александр Соколовский стал гостем радио «Комсомольская правда» и ответил на вопрос ведущего программы «Россия в движении» Антона Челышева о том, в чем же заключается суть концепции развития объектов придорожного сервиса и какие проблемы она призвана решить.

«Ключевая проблема - неравномерное размещение таких объектов. Какие-то дороги перенасыщены объектами сервиса, а где-то есть места, которые недостаточно обеспечены тем или иным видом сервиса», - пояснил Александр Соколовский.

Для решения этой задачи Росавтодором была разработана концепция по размещению объектов сервиса. Она успешно реализуется уже несколько лет и позволяет создавать многофункциональные зоны отдыха, в которых водители могут остановиться и не только заправиться, но еще и перекусить, разместиться на ночь. Здесь же имеется возможность получения минимального объёма медицинской помощи и сервиса для детей.

В настоящий момент к созданию таких точек активно привлекаются новые пользователи. Благодаря развитию внутреннего туризма растут инвестиционные возможности. «Кроме того, сейчас совместно с Ростуризмом нами прорабатывается проект по развитию туристических маршрутов, которые проходят по федеральным трассам», - отметил Александр Соколовский.