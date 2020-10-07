"Проявление уровня политической культуры": Путин прокомментировал оскорбления на дебатах Трампа и Байдена

Владимир Путин рассказал о деталях отношений между Россией и США в последнее время Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что оскорбления во время дебатов между кандидатами в президенты США - это "проявление уровня политической культуры", а подобное поведение "продиктовано внутренними процессами США".

- Позицию кандидатов в президенты любой страны, как и США, должны оценивать избиратели - то есть граждане США. <...> Когда кто-то пытается унизить действующего главу государства, приподнимают нас с вами, говоря о влиянии и мощи. Это, как говорят в народе, льет воду на нашу мельницу. Но - пускай разбираются между собой, - сказал президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".