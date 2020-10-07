Путин и Алиев впервые обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе Фото: ТАСС

В среду, 7 октября, стало известно о том, что президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин впервые обсудили нагорно-карабахский конфликт в ходе телефонной беседы. Поводом для разговора послужил день рождения российского лидера.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Ильхам Алиев поздравил президента России с днем рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания России и крепкого здоровья", - сообщила пресс-служба Алиева.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг военного конфликта в Нагорном Карабахе. Первые лица России и Азербайджана обменялись мнениями о перспективах азербайджано-российских отношений.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале октября Владимир Путин также обсуждал ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе разговора президент России подчеркнул необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях предотвращения кризиса.