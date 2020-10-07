Губернатор Томской области открыл центр позитронно-эмиссионной томографии

Сергей Жвачкин (слева) считает, что никакой коронавирус не может заставить нас забыть о страшных болезнях, которые уносят жизни людей. Онкология – одна из таких. Фото: пресс-служба губернатора Томской области

7 октября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Аркадий Столпнер открыли в Северном медицинском городке Томска новый центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Центр ядерной медицины построен в рамках соглашения, которое губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава МИБС Аркадий Столпнер подписали в ноябре 2016 года. Инвестор вложил в строительство и оснащение центра около 600 миллионов рублей.

В новом здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров разместились диагностическое и поликлиническое отделения. Помимо позитронно-эмиссионной томографии, в центре доступна высокоточная диагностическая визуализация на аппаратах МРТ, МСКТ, УЗИ экспертного класса. В поликлинике центра будут консультировать врачи-специалисты разного профиля: онколог, невролог, нейрохирург, гинеколог, уролог, терапевт, травматолог.

Губернатор Сергей Жвачкин сказал на открытии ПЭТ-центра, что самая большая ценность для государства – это жизнь и здоровье людей. Нынешняя ситуация с коронавирусом, задействование колоссальных ресурсов на борьбу с пандемией, это подтверждает.

«Все эти месяцы мы стараемся оказывать плановую медицинскую помощь в максимально возможном объеме, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Никакой коронавирус не может заставить нас забыть о страшных болезнях, которые уносят жизни людей. Онкология – одна из таких. Сегодня мы замыкаем еще одно звено в цепочке возрожденной онкологической службы Томской области, которая уже состоит из онкологического диспансера, НИИ онкологии, радиологического каньона, сети кабинетов онкологов в районных больницах. Нам не хватало только ПЭТ-центра и хирургического центра, который мы скоро достроим по национальному проекту «Здравоохранение».

Глава региона отметил, что в новом ПЭТ-центре пациенты будут проходить высокоточные исследования на самом современном в мире оборудовании, которое способно выявить даже мельчайшие опухоли во всем теле человека. Кроме того, центр будет заниматься научными разработками и новыми методиками диагностики и лечения онкологических заболеваний. Также здесь могут оказывать помощь людям с болезнями сердца, головного мозга и другими.

«Семь тысяч человек в год смогут обследовать свое здоровье в новом центре. Причем сделать это можно бесплатно – по направлению врача и полису ОМС», – подчеркнул Сергей Жвачкин.

Глава региона поблагодарил инвестора и строителей, пожелав специалистам нового ПЭТ-центра успешной работы. Как сообщил глава МИБС Аркадий Столпнер, в перспективе, в зависимости от потребностей Томской области, в центре может быть открыта своя лаборатория по производству радиофармпрепаратов для проведения исследований.