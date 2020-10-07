«Будущие специалисты для цифровой экономики региона»: Глава Приамурья Василий Орлов побывал на открытии технопарка «Кванториум» и «IT-куба»

Глава Приамурья Василий Орлов побывал на открытии детского «Технопарка» и центра «IT-куб». Фото: пресс-служба администрации Амурской области.

В Амурской области открылись новые образовательные площадки для юных программистов: в Свободном отметили новоселье детский технопарк ««Кванториум» и «IT-куб». Учебные центры для юных любителей цифровых технологий переехали в просторные современные помещения, что существенно расширило возможности для учебы и творчества. В каких условиях будут заниматься ребята, лично оценил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Для «Кванториума» выделили здание на территории РЖД, полностью переделав его под учебные задачи. Технопарк разместился на площади в 400 квадратных метров, посещать его смогут до 300 детей. Вместо кабинетов здании сделали просторные залы для занятий. Помощь с ремонтом и покупкой новой мебели оказала компания «СИБУР». Раньше ребята учились в приспособленных помещениях в школах города, теперь у них появилась собственная площадка, на которой они будут осваивать четыре направления - «Γeo/Аэро», «VR/Πpoмдизaйн», «Poбo/IT», «Хайтек».

- Сеть детских технопарков в регионе активно разрастается. Сегодня стационарные «Кванториумы» работают в Благовещенске и Свободном, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Кроме того, у нас есть самый большой в стране технопарк, который охватывает техническим творчеством детей из шести сельских территорий. Вскоре в этот процесс будет вовлечено еще шесть поселений. Сделать это позволит еще один мобильный «Кванториум», который уже прибыл в область и готовится к старту.

Особое внимание в регионе уделяется сельским территориям: к 2022 году в Амурской области появятся пять передвижных технопарков. Такие мобильные лаборатории позволят сельским школьникам регулярно заниматься и осваивать цифровые технологии.

Новоселье отметили и воспитанники центра «IT-куб»: он переехал в здание бывшей городской библиотеки. Здесь школьники будут изучать языки программирования, системное администрирование, мобильную разработку, а также разработку VR/AR приложений и робототехнику. В центре смогут бесплатно заниматься 488 юных программистов. Под «IT-куб» переделали помещение площадью 800 квадратных метров, на его ремонт из бюджета выделили 12 млн рублей. Новую мебель и цифровую технику закупили за счет федерального и регионального бюджетов, а также при участии компании «СИБУР». Теперь у ребят есть новые шлемы виртуальной, дополненной и смешанной реальности, современные смартфоны, мощные ноутбуки и большие робототехнические комплексы.

- Сегодня нашу жизнь сложно представить без использования цифровых технологий, тем более без них нельзя будет обойтись в будущем. Поэтому уже сейчас мы нацелены на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики региона, - отметил Василий Орлов. - Я искренне благодарю за помощь в создании новых технических пространств компании «РЖД» И «СИБУР». Очень важно, что крупные компании заботятся о подготовке будущих кадров и создают в регионе все условия для этого.