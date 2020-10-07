Политик объяснил, почему половина россиян не пользуется положенными им льготами Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов поделился, что половина россиян, которым положены льготы, не получают выплат.

Из 145 миллионов человек, населяющих нашу страну, около 80 млн имеют право на различные пособия и льготы, в реальности же получают их только 40 млн человек.

- Причина в том, что у нас почти все выплаты, связанные со льготами и субсидиями носят заявительный характер, - объяснил главную причину Ворожцов.

То есть, если человек не обратился с заявлением в компетентные органы, то он не получает выплаты. Рассчитывать можно только на те перечисления, которые распределяют автоматически. Справедливо будет пересмотреть принцип работы данной системы, уверен политик.

- Например, у нас действует фискальная система электронного контроля над доходами, имуществом и сбором налогов, нужно параллельно создать аналогичную систему по обеспечению льготами. Чтобы автоматически приходили письма не только о долгах, но и выплатах, - цитирует слова Ворожцова ФАН.

Особенно остро проблема получения выплат стоит у жителей села. Здесь больший процент тех, кто недополучает положенные льготы.

6 октября президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос индексации выплат работающим пенсионерам, пишет газета "Известия".