Путин рассказал, какие правила поведения должны быть в интернете

Владимир Путин не согласился с мнением, что под санкции можно подпасть и за критику государства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что наказания нужны для тех, кто распространяет в интернете опасные фейки, но это не имеет ничего общего с запретом на критику властей.

- В интернете должны действовать такие же общечеловеческие правила и нормы, которые действуют и в обществе людей, - заявил президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Он также отметил, что наказания оправданы для распространителей способов совершения суицида или детской порнографии, а также "фейков и вранья, которые могут вызвать всеобщую панику".