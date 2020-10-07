Раскрыты главные особенности iPhone 13

Стало известно, каким будет новый iPhone 13. Фото: REUTERS

В среду, 7 октября, стало известно, каким будет новый iPhone 13. Специалисты компании Apple представят четыре флагманских телефона - две базовые модели с диагональю 5,41 и 6,06 дюйма и два топовых устройства 13 Pro и 13 Pro Max с диагональю 6,07 и 6,67. При этом все четыре модели модели получат OLED-матрицы.

Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на отчет аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, главным нововведением во флагманах станет дисплей ProMotion. На данный момент такая технология применяется в iPad Pro. Ее отличительные особенности - повышенная частота отображения картинки. Подробной спецификации на новинках от Apple пока нет, однако пользователей готовят к тому, что в обновленных базовых смартфонах будет двойная камера. Телефоны Pro и Pro Max выйдут с тройной камерой.

Помимо запуска iPhone 13 ожидается, что компания запустит на рынок новую версию флагмана SE. Модель iPhone SE 3 будет представлена весной 2021 года. Как и его предшественники, он будет бюджетным относительно других новых устройств Apple. Предполагается, что у смартфона будет 6,06-дюймовый IPS-экран и двойная камера.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на ближайшей презентации, 13 октября, компания Apple презентует iPhone 12. Начало мероприятия запланировано на 10:00 по времени западного побережья США (20:00 мск).