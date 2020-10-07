Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Раскрыты главные особенности iPhone 13

Новые флагманы оснастят дисплеем повышенной частоты изображения
Дарья Казакова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Стало известно, каким будет новый iPhone 13.

Стало известно, каким будет новый iPhone 13.

Фото: REUTERS

В среду, 7 октября, стало известно, каким будет новый iPhone 13. Специалисты компании Apple представят четыре флагманских телефона - две базовые модели с диагональю 5,41 и 6,06 дюйма и два топовых устройства 13 Pro и 13 Pro Max с диагональю 6,07 и 6,67. При этом все четыре модели модели получат OLED-матрицы.

Как сообщает издание Business Insider со ссылкой на отчет аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, главным нововведением во флагманах станет дисплей ProMotion. На данный момент такая технология применяется в iPad Pro. Ее отличительные особенности - повышенная частота отображения картинки. Подробной спецификации на новинках от Apple пока нет, однако пользователей готовят к тому, что в обновленных базовых смартфонах будет двойная камера. Телефоны Pro и Pro Max выйдут с тройной камерой.

Помимо запуска iPhone 13 ожидается, что компания запустит на рынок новую версию флагмана SE. Модель iPhone SE 3 будет представлена весной 2021 года. Как и его предшественники, он будет бюджетным относительно других новых устройств Apple. Предполагается, что у смартфона будет 6,06-дюймовый IPS-экран и двойная камера.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на ближайшей презентации, 13 октября, компания Apple презентует iPhone 12. Начало мероприятия запланировано на 10:00 по времени западного побережья США (20:00 мск).