Нобелевская премия по химии 2020 присуждена Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии Фото: REUTERS

Нобелевскую премию в области химии в 2020 году завоевали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер А. Дудна за разработку метода редактирования генома.

Сайт KP.ru вёл онлайн-трансляцию объявления лауреатов Нобелевской премии в области химии.

Шарпантье и Даудне открыли систему CRISPR-Cas9, так называемые "ножницы ДНК, которые чинят гены". Благодаря их системе станет возможным удаление ВИЧ из зараженных Т-лимфоцитов, лечении диабета, лейкемии и даже шизофрении.