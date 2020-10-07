В Чувашии не на словах поддерживают малоимущих

Помощь данной категории населения осуществляется в рамках соцконтрактов, которых с начала 2020 года было заключено в Чувашской Республике более чем 4000. В денежном эквиваленте – это 150 млн рублей, которые получили свыше 17000 жителей региона. Все это результат пилотного проекта по реализации этой меры поддержки, в котором Чувашия наряду с другими субъектами Федерации (всего 22) участвовала в этом году.

«Социальный контракт – это действенный инструмент повышения уровня жизни тех, у кого доход по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума. Средства – целевые, направить их можно либо на профессиональное обучение, прохождение практики с дальнейшим трудоустройством или открытие собственного дела. Социальный контракт помогает нуждающимся начать зарабатывать самим. И это – самое главное», - отметил важность участия Чувашии в проекте Глава региона Олег Николаев.

Опыт Республики в работе с льготными категориями граждан был отмечен как успешный пример региона в реализации проекта оказания государственной социальной помощи малоимущим, о чем министр труда России Антон Котяков и доложил Владимиру Путину на совещании с членами Правительства Российской Федерации.

«Наиболее активно эта работа ведётся в Нижегородской области, в республиках Мордовия, Чувашия, Удмуртия, а также в Новгородской области. Мы действительно видим на сегодняшний день реальный результат этой работы», — сказал Антон Котяков.

В этой связи, подведя итоги, было решено, что с 2021 года социальный контракт будет применяться во всех субъектах Российской Федерации.