Видео испытания ракеты Циркон опубликовало Минобороны Фото: Кадр видео

Видеозапись испытания ракеты "Циркон", которая была опубликована в среду, 7 октября, демонстрирует очередной тестовый запуск в Баренцевом море. Видео показало Министерство обороны. Кадры позволяют рассмотреть запуск ракеты с корабля с разных ракурсов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, гиперзвуковая ракета "Циркон" прошла успешный запуск в Баренцевом море. В генеральном штабе Вооруженных сил России отметили, что дальность полета ракеты составила 450 метров, а скорость - более 8 махов.

Отметим, что первые испытания ракеты "Циркон" прошли 17 марта 2016 года. В апреле 2017 года источник в ВПК РФ сообщил об успешном испытании ракеты, преодолевшей скорость в 8 Махов. На данный момент известно, что "Циркон" в 8 раз быстрее, чем скорость звука. За одну минуту ракета способна преодолеть 160 км. Это - мировой рекорд для оружия подобного класса.

По утверждению западных СМИ, новая российская разработка способна одним ударом уничтожить авианосец. По этой причине НАТО с опаской относиться к ракете "Циркон". Отмечается, что уникальные ТТХ российской ракеты ставят под вопрос систему американской противоракетной обороны (ПРО) в Европе и Азии