Песков прокомментировал штраф Польши на 7,6 млрд долларов в отношении "Газпрома"

Дмитрий Песков: штраф "Газпрому" вряд ли повлияет на и так не процветающие отношения РФ и Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле не сомневаются, что "Газпром" предпримет юридические контрдействия ради защиты своих интересов после штрафа от Польши на 7,6 миллиарда долларов. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков.

- Нужно адресовать вопрос Газпрому. Информация достаточно новая, её нужно с правовой точки зрения анализировать. Не сомневаюсь, что всё, что можно и нужно делать с точки зрения обеспечения каких-то контрдействий, корпорацией будет сделано, - заявил Песков.

Официальный представитель Кремля также отметил, что штраф антимонопольного регулятора UOKiK не повлияет на и без того "не процветающие" отношения между странами.

- Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению, - отметил Дмитрий Песков.