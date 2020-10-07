"Газпром" обжалует решение польского регулятора о штрафе Фото: Shutterstock

Руководство компании "Газпром" принципиально не согласно с решением польского регулятора UOKiK. Напомним, в среду, 7 октября стало известно о том, что он наложил на российскую компанию штраф в размере около 7,6 млрд долларов. "Газпром" объявил о том, что будет обжаловать данное решение.

"Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта "Северный поток - 2", - прокомментировали в компании "Газпром".

По данным ТАСС, российская компания официально заявила о том, что не нарушала антимонопольного законодательства Польши. Специалисты "Газпрома" также отметили, что при обжаловании решения UOKiK, оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 млрд рублей по делу "Северного потока-2". В качестве "доказательной базы" были приведены соглашения "Газпрома" и ряда европейских компаний о финансировании "Северного потока-2". При этом Польша была готова к тому, что "Газпром" будет обжаловать решение о штрафе.