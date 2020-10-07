Сантехники лишились первенства в рейтинге самых пьющих профессий

Наркологи назвали самые пьющие профессии Фото: Мария ЛЕНЦ

Наркологи назвали самые пьющие профессии. Вопреки расхожему мнению, что на алкоголь налегают сантехники и электрики, в лидерах оказались военные, журналисты и силовики.

- Чаще других употребляют алкоголь журналисты, врачи, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, - сообщил в беседе с NEWS.ru Алексей Магалиф, врач психиатр-нарколог.

Причина в том, что работа по указанным направлениям связана с высоким уровнем стресса, а алкоголь является своеобразным транквилизатором, помогает снять нервное напряжение, уменьшить беспокойство. Хотя это и временное явление, подчеркивают медики.

Еще одна категория, которая находится в зоне риска – это сотрудники, которые трудятся из дома.

- Рядом нет начальника, никто утром не заметит похмелье. Работники, которые находятся на «удаленке» чаще других употребляют алкоголь. Особенно это относится к представителям творческих профессий, где нет обязательств укладываться в жесткие рамки, - резюмирует нарколог и психиатр Игорь Лазарев.

А вот у представителей рабочих профессий наоборот контроль стал жестче, поэтому и пьют они меньше. Особенно это касается сотрудников, которые работают на крупных предприятиях.

Сантехники, электрики и другие представители бытовой сферы услуг тоже вынуждены отказываться от алкоголя, так как не хотят терять заказы, сообщает "Москва 24".