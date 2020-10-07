Про Чебурашку выпустят полнометражный фильм

О Чебурашке снимут полнометражный анимационный фильм Фото: кадр из фильма.

"Союзмультфильм" вместе с партнерами, в том числе телеканалом "Россия 1", снимет полнометражную семейную комедию под рабочим названием "Чебурашка". Сюжет картины на данный момент находится в разработке. Однако известно, что над сценарием работают авторы трилогии "Последний Богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссером выбрали Дмитрия Дьяченко, который также работает над проектом "Последний богатырь".

"Образ Чебурашки оказался настолько точным попаданием в сердца миллионов жителей нашей планеты, что и спустя годы продолжает вдохновлять творцов по всему миру. И я думаю, это лучший подарок для любого автора – знать, что придуманный тобой когда-то герой уже живет собственной жизнью и становится персонажем многих других произведений. Год назад "Союзмультфильм" получил права на литературную основу истории Чебурашки от семьи Эдуарда Николаевича Успенского, и тем самым взял на себя обязательства ответственно и бережно следить за его "творческим путем", не допуская спекуляций", – прокомментировала РИА Новости председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

По словам Слащевой, новый проект представит гармоничное развитие образа Чебурашки в современном мире. Аналогичное мнение высказал и Антон Златопольский, генеральный директор телеканала "Россия 1".

"Мы всегда рады, когда есть возможность начать новую жизнь любимых героев детства и активно поддерживаем возвращение к родным отечественным сказкам. Чебурашка – не просто обаятельный пушистый ушастик, это культурный код многих поколений зрителей. Благодаря новым технологиям и одной из лучших творческих команд, в нашей современной кинореальности появится герой нового приключения, большого семейного кино, с которым в жизнь зрителей вернется огромный импульс добра, света и любви", – рассказал Златопольский.

Ожидается, что съемка проекта начнется в 2021 году.