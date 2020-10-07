Эксперты оценили перспективу отрыва МРОТ от прожиточного минимума Фото: Анастасия Осипова

Минимальный размер оплаты труда в 2021 году будет расти быстрее прожиточного минимума. Сегодня методика расчета МРОТ привязана и прожиточного минимума привязана к потребительской корзине и отстает по индексации от инфляции.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и логистики Университета им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов уверен, что отвязать данные понятия друг от друга просто необходимо, но есть угроза, что будет сложно высчитать, что человек может купить на получившуюся сумму.

А вот директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон уверен, что даже при разделении данных понятий все цифры останутся на прежнем уровне.

- Нужно, чтобы у людей были хорошие доходы, чтобы они достойно жили, чтобы они хорошо зарабатывали, тогда решится другая проблема - размер МРОТ, - заключает специалист в беседе с ОТР.

Эксперт напомнил, что при отсутствии спроса на услуги или продукцию в стране не будет и спроса на труд, а соответственно, нормальной занятости и заработной платы.

Ранее в Минтруде предложили пересмотреть расчёт минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Это приведет к увеличению первого показателя, уверены в Госдуме.

- Таким образом, теперь минимальный размер оплаты труда будет повышаться при росте размера заработной платы, - цитирует Rt слова главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.