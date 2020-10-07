Более тысячи человек собрались у дома правительства в Бишкеке

На центральной площади Бишкека "Ала-Тоо" собрались около 1 - 1,2 тысяч человек Фото: Мааданбек КАПАРОВ

В среду, 7 октября, на центральной площади Бишкека "Ала-Тоо" собрались около 1 - 1,2 тысяч человек, сообщил с места событий корреспондент "Комсомольской правды" Мааданбек Капаров.

Он также отметил, что митингующие выходят на улицы уже третьи сутки. Сейчас на площади нет никого из лидеров партий, призвавших изначально к проведению акций протеста.

При этом в 200 метрах от площади в здании правительства собрались представители нескольких партий ради обсуждения дальнейших действий. Журналист отметил, что, по сообщениям находящихся внутри Дома правительства журналистов, участники переговоров не могут прийти к компромиссу.

- Как сообщалось ранее, они должны были утвердить правительство национального согласия или временное правительство, но некоторые из лидеров и представителей партий не смогли договориться и ушли из кабинета, где ведутся переговоры, - отметил Капаров.

Возле Дома правительства сегодня снова проходит митинг Фото: Мааданбек КАПАРОВ

Известно, что в Доме правительства находятся исполняющий обязанности премьер-министра Садыр Жапаров, лидеры партий "Реформа", "Чон казат", "Мекен Ынтымагы" и "Ыйман нуру".

Сторонники Жапаров заблокировали вход в здание, а остальные пытаются пропустить лидеров других партий в здание, требуют полной люстрации бывших депутатов и чиновников и не соглашаются с назначением Жапарова на должность премьера, поскольку его назначение не проходило по установленным процедурам.