Премьер-министр Израиля обсудил с Путиным Иран, Сирии и борьбу с коронавирусом

По мнению Биньямина Нетаньяху, подобные беседы помогают укреплять международные отношения Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с Владимиром Путиным целый ряд вопросов, касающихся безопасности в ближневосточном регионе.

"Я говорил сейчас по телефону с президентом России Путиным. Мы обсудили вопросы региональной безопасности, иранскую агрессию, ситуацию в Сирии и продвижение двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом", - написал израильский премьер в Twitter.

Политик также отметил, что поводом для телефонного разговора послужил день рождения российского лидера. По мнению Биньямина Нетаньяху, подобные беседы помогают укреплять международные отношения.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 7 октября, также состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главной темой этой беседы стало урегулирование вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.