В Рязанской области произошли взрывы на бывших воинских складах

Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В бывшей воинской части в Рязанской области начался пожар, слышны взрывы боеприпасов, сообщил источник KP.ru.

В Министерстве обороны отметили, что снаряды взрываются на складе хранения артиллерийских боеприпасов у пункта Желтухино.

Со склада эвакуировали всех людей.

В пресс-службе Западного военного округа ТАСС сообщили, что огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов из-за порывистого ветра. Штатные пожарные воинской части не смогли остановить возгорание, и начались взрывы боеприпасов.

Отмечается также, что при пожаре никто не пострадал, а пожарные тушат огонь вместе с прибывшими пожарными МЧС.

Ранее сайт KP.ru сообщал о взрывах на территории воинской части в городе Ачинск Красноярского края. Тогда в результате ЧП на хранилище пороховых зарядов к артиллерийским снарядам пострадали 11 человек.