В Кремле оценили вероятность переговоров Путина и Тихановской

В Кремле оценили участие Тихановской в жизни Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует переговоров с бывшим кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской.

- Каких-либо контактов не планируется, - заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Светлана Тихановская вряд ли "как-то участвует в жизни Белоруссии".

- Она пребывает на территории Евросоюза, она активно путешествует по странам, она встречается с различными главами государств и правительств, которые в свою очередь считают нелегитимным действующего главу государства Белоруссии, - пояснил Песков.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после того, как ЦИК озвучил предварительные итоги голосования на выборах президента. Тогда, по данным Комиссии, Александр Лукашенко получил 80% голосов, а Светлана Тихановская - 10%.

После выборов оппозиция Беларуси создала Координационный совет по передаче власти. Генпрокуратура Беларуси возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти.