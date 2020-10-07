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Что требуют протестующие в Киргизии: появилось видео с митинга перед домом правительства

Корреспондент "Комсомольской правды" передает с места событий
Дарья Казакова
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Стало известно, чего требуют протестующие в Киргизии.

Стало известно, чего требуют протестующие в Киргизии.

Фото: REUTERS

Стало известно, чего требуют протестующие в Киргизии. Как сообщает корреспондент "Комсомольской правды" в Киргизии Мааданбек Капаров, демонстранты у здания правительства выступают против того, чтобы к власти пришли старые политики. Ранее сообщалось, что поводом для волнений в столице Киргизии стали результаты парламентских выборов.

"Они выступают за то, чтобы страну возглавили молодые люди. Также можно встретить лозунги в поддержку бывшего депутата Садыра Жапарова. Выдвигают требования, чтобы Жапарова возглавил временное правительство", - уточняет корреспондент.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Киргизии после публикации результатов парламентских выборов вспыхнули беспорядки. Многотысячная толпа устроила акцию протеста на главной площади Бишкека. Демонстрантам удалось захватить Белый дом, а также освободить из экс-президента Алмазбека Атамбаева и других осужденных политиков.

Волнения в Киргизии после парламентских выборов