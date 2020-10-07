Коронавирус у Петра Порошенко: что известно о состоянии экс-президента Украины

Состояние здоровья Петра Порошенко ухудшилось Фото: REUTERS

Состояние здоровья заболевшего коронавирусом Петра Порошенко ухудшилось. Сейчас бывший президент Украины находится в больнице. Об этом рассказала его жена Марина.

- Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице, получает комплекс лечения, - рассказала она в интервью журналистке Янине Соколовой.

Марина добавила, что сейчас у Порошенко ухудшилось состояние крови - она стала очень густой. Это мешает врачам взять у него анализы, чтобы понять, как протекает болезнь.

При этом дочь Порошенко, которая также заразилась коронавирусом, переносит болезнь гораздо легче.

Напомним. Петр Порошенко заразился коронавирусом 29 сентября. Сначала он лечился дома. Однако 3 октября жена политика сообщила, что его госпитализировали в одну из киевских больниц.

Ранее COVID-19 на Украине переболели бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко и супруга нынешнего главы государства Владимира Зеленского Елена. Причем, Тимошенко также переносила болезнь в тяжелой форме.