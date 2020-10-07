СК возбудил уголовное дело после загрязнения пляжей на Камчатке. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

По факту загрязнения Авачинского залива и гибели морских животных на Камчатке Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом в среду, 7 октября, сообщается на официальном сайте правоохранительного органа.

Дело завели сразу по двум статьям Уголовного кодекса: о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнении морской среды. По информации следствия, с начала сентября по третье октября этого года в Авачинском заливе в границах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района изменился цвет воды и погибли морские обитатели. Это произошло вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими продуктами, в том числе фенолом.

Пострадали и люди: ухудшилось состояние здоровья двух серфингистов, после пребывания в воде они получили химические ожоги глаз.

В настоящее время эксперты исследую пробы воды, назначена судебная экоэкспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных анализов. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, а также ищут виновных в ЧП.